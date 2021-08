Agenția Europeană a Medicamentului nu recomandă a treia doză de vaccin anti-COVID Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) nu recomanda administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid-19. Asta, deși state europene precum Germania sau Franța au anunțat ca au in vedere acest lucru. Reprezentanții Agenției spun ca nu exista suficiente date științifice care sa arate ca este nevoie de administrarea unei a treia doze de ser impotriva […] The post Agenția Europeana a Medicamentului nu recomanda a treia doza de vaccin anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

