- Punerea la dispozitie a unui vaccin impotriva noului coronavirus, gata sa fie utilizat "pe o scara larga", ar mai putea dura cel putin un an, a apreciat marti Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), scrie AFP.Agentia, cu sediul la Amsterdam, a adaugat ca doua vaccinuri au intrat deja intr-o prima…

- "In Bucuresti va fi lansat un program de testare pe scara larga" #Covid-19 Foto: Pixabay.com. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca în Bucuresti va fi lansat un program de testare pe scara larga în ceea ce priveste COVID-19, având prioritate persoanele…

- Agenția Europeana a Medicamentului a informat, miercuri, ca nu exista dovezi științifice care sa ateste faptul ca medicamentele antiinflamatoare, precum ibuprofenul, agraveaza efectele coronavirusul, transmite...

- China a finalizat cercetarile clinice ale Favipiravir, un medicament antiviral care a demonstrat eficacitate clinica impotriva bolii provocate de noul coronavirus, COVID-19, a anuntat marti un oficial citat de agentia Xinhua.

- Primele teste clinice pentru un potential vaccin anticoronavirus au inceput luni in Statele Unite, anunta autoritatile americane. Primele teste clinice pentru un potential vaccin anti-Covid-19 au inceput in...

- In urma publicarii in luna ianuarie a unei cereri de propuneri in valoare de 10 milioane de euro, Comisia a asigurat o suma suplimentara de 37,5 milioane de euro alocate cercetarii de urgența privind dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru COVID-19. Aceasta acțiune face parte…

- Vanzarea in farmacii a unui medicament utilizat frecvent de romani a fost blocata in urma cu puțin timp, de catre Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR).