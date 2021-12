Novavax a anuntat luni ca a primit o ”recomandare pozitiva de la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA)” in vederea punerii pe piata a vaccinului anti-Covid. Novavax devine astfel al cincilea ser anti-coronavirus autorizat in UE. Acest anunt a fost confirmat de catre EMA intr-un comunicat. „Agentia a recomandat sa se acorde o autorizatie de punere conditionata pe piata a vaccinului impotriva covid-19 al Novavax (…), pentru a preveni covid-19la persoane in varsta de peste 18 ani”, anunta Agenția intr-un comunicat. The post Agentia Europeana a Medicamentului autorizeaza vaccinul anti-Covid al…