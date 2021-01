Stiri pe aceeasi tema

- Prospectul vaccinului creat de asocierea Pfizer/BioNTech a fost actualizat, vineri, de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA). Astfel, Agenția a stabilit ca din fiecare fiola pot fi extrase șase doze de vaccin, avand in vedere ca pana in momentul de fața norma era de cinci doze, relateaza Agerpres.Totuși,pentru…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a actualizat vineri prospectul vaccinului Pfizer/BioNTech, stabilind ca din fiecare fiola pot fi extrase sase doze de vaccin, fata de cinci pana in prezent, informeaza agentia EFE preluat de agerpres. Insa pentru a se putea obtine sase injectii impotriva COVID-19…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri seara, primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. "Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE”, a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.It's Europe's moment. On 27,…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor putea 'incepe in aceeasi zi' campaniile de vaccinare anti-COVID-19, imediat dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va notifica oficial autorizarea vaccinului dezvoltat de Pfizer/BioNTech, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Primele vaccinari impotriva noului coronavirus ar putea fi facute in Romania pana la sfarșitul acestui an. Pe 21 decembrie, Agenția Europeana a Medicamentului va lua o decizie cu privire la vaccinul Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme, decat era planificat. In aceste condiții, primele doze vor…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat ca Ungaria va incerca sa obțina o aprobare interna in regim de urgența pentru un vaccin chinezesc impotriva coronavirusului, in loc sa aștepte evaluarea efectuata de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA). ″Siguranta unui vaccin nu este o chestiune…

- Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat ca a lansat o procedura de evaluare continua a vaccinului Pfizer BioNTech, astfel incat, atunci cand rezultatele finale ale fazei a treia de testare vor fi gata, sa il poata introduce intr-o procedura accelerata de aprobare.