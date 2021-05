Stiri pe aceeasi tema

- UPDATECoordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca platforma de programare pentru vaccinare este in curs de optimizare, iar de saptamana viitoare copiii vor putea fi programați prin contul parinților. „Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat astazi…

- Vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani poate incepe in Uniunea Europeana. Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat vineri vaccinul Pfizer pentru aceste categorii de varsta. Datele care reies din studiile efectuate arata un profil de siguranța și o tolerabilitate foarte bune,…

- Agentia Europeana a Medicamentului aproba vaccinul Pfizer pentru copiii cu varste intre 12 - 15 ani. Vaccinul impotriva coronavirusului produs de BioNTech / Pfizer poate fi utilizat pentru copiii cu varsta peste 12 ani, potrivit Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Fiecare stat…

- Vaccinul impotriva coronavirusului produs de BioNTech / Pfizer poate fi utilizat pentru copiii cu varsta peste 12 ani. Vaccinul este primul care obtine aparobarea EMA pentru vaccinarea copiilor in cele 27 de state UE. Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza coronavirusului.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Copiii din SUA cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani pot face vaccinul anti-COVID produs de Pfizer / BioNTech, a anunțat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Vaccinul este in curs de aprobare și in Europa pentru aceasta categorie de varsta și ar urma sa fie administrat adolescenților…

- Pfizer va solicita autorizatie de urgenta pentru vaccinul sau anti-Covid pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 11 ani, incepand din septembrie, informeaza Le Figaro . Anuntul vine la doua zile dupa ce autoritatile americane au anuntat ca și copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani ar putea…

- Gheorghița, coordonator al campaniei naționale de vaccinare, a precizat ca și copiilor li se va administra același numar de doze ca in cazul adulților. In cazul efectelor adverse observate, nu au fost altele decat cele consemnate de producator, in 80% din cazuri fiind vorba despre reacții locale, la…