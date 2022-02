Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 6.194 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 1.029 reprezinta prima doza, 1.986 - doza a doua si 3.179 - doza a treia, a informat, joi, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva…

- Ambasada Republicii Moldova de la Kiev, capitala Ucrainei, este in proces de evacuare.

- Peste un sfert dintre copiii din judetul Alba incadrati intr-un grad de handicap sufera de astm bronsic, cel mai mare numar fiind in zona municipiului Sebes, potrivit raportului de activitate pe 2021 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Alba, potrivit Agerpres.…

- Procedurile de achizitie publica pentru trei mari proiecte de digitalizare vor fi lansate in 2022 si trebuie finalizate pana la finele anului, pentru a se respecta tintele si jaloanele pe care le-am prevazut in PNRR, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, presedinta Agentiei Nationala…

- Din ce in ce mai mulți parinți refuza sa-și vaccineze copiii cu vaccinurile obișnuite. Experții Institutului Național de Sanatate Publica au observat in ultimele luni o scadere importanta a numarului de copii vaccinați cu vaccinurile incluse in Programul Național de Vaccinare.

- Uniunea Asociatiilor de Proprietari (UAP) Prahova solicita revocarea unei hotarari a Consiliului Local Ploiesti prin care se aproba majorarea tarifului pentru gigacaloria furnizata in sistem centralizat in municipiu, potrivit news.ro.

- Deputatul BCS Bogdan Țirdea a criticat dur decizia deputaților PAS de a aduce copii la ședința Parlamentului de la Chișinau.

- Un studiu realizat de autoritațile americane arata ca in timpul valului Omicron a crescut de patru ori numarul copiilor internați din cauza COVID. Cei mai afectați au fost adolescenții nevaccinați.