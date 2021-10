Agenția Europeană a Medicamentului: Anumite combinații de vaccinuri pot determina un răspuns imunitar mai puternic Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca administrarea unei doze booster diferite de cea primita inițial la vaccinarea completa contra Covid-19 ar putea provoca un raspuns imunitar mai puternic comparativ cu rapelul cu același vaccin, transmite AFP. Dar pentru o decizie definitiva, EMA a declarat ca analizeaza datele și in funcție de acestea se va alinia sau nu la hotararea Administrației americane pentru Alimente și Medicamente (FDA) care a dat unda verde ca a treia doza sa poata fi facuta cu un vaccin diferit celui administrat la primele doze. “Vedem cateva rezultate promițatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

