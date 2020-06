Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat autorizarea condiționata de punere pe piața a medicamentului Remdesivir pentru tratarea adulților și copiilor de peste 12 ani bolnavi de Covid-19, a anunțat joi Agenția . Dupa aprobarea de catre Comisia Europeana poate fi folosit oficial. Remdesivir este…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi autorizarea unei "puneri pe piata conditionate" a antiviralului Remdesivir la nivelul Uniunii Europene, pentru pacientii bolnavi de Covid-19, scrie Agerpres, preluand AFP si Reuters.

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi autorizarea unei "puneri pe piata conditionate" a antiviralului Remdesivir la nivelul Uniunii Europene pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, informeaza AFP si Reuters citate de Agerpres.

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a primit o cerere de autorizare condiționata a medicamentului remdesivir ca tratament pentru Covid-19 in statele din Uniunea Europeana, potrivit 360medical.ro.Decizia vine in contextul in care autoritațile de reglementare din UE au ales o abordare diferita…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, recomanda oamenilor sa nu incerce sa cumpere de pe internet Remdesivir, noul medicament autorizat in Statele Unite ca terapie pentru Covid-19, pentru ca produsul care ar fi de vanzare pe internet in mod sigur este contrafacut.

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat, in procedura de urgenta, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacientilor care sufera de coronavirus, anunta presedintele Donald...

- Agenția Europeana pentru Medicamente a inceput procesul de evaluare a Remdesivir, medicamentul care a avut rezultate pozitive in tratamentul pacienților infectați cu noul tip de coronavirus, in SUA, anunța europarlamentarul Cristian...

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru COVID-19. Pana in toamna putem avea medicamentul care trateaza COVID-19, a declarat, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, Alexandru…