Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat producerea de vaccinuri pentru Covid-19 ale Pfizer-BioNTech si Moderna la mai multe fabrici, pentru a ajuta la cresterea capacitatii de fabricare a acestora in contextul revenirii la crestere a numarului de infectii, transmite Reuters. Comisia…

- Jumatate din populatia Uniunii Europene este vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19, arata un bilant AFP realizat in baza informatiilor obtinute din surse oficiale, marti, la ora 11:00 GMT, informeaza Agerpres . Romania a imunizat doar 25% din populatie, fiind pe penultimul loc in randul statelor…

- Echipa țarii noastre, alaturi de alte 207 echipe ale statelor participante, a defilat in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020. Delegația Romaniei a luat stratul de ieri, cu un succes al echipei de fotbal masculin in infruntarea cu Honduras, o victorie cu 1-0. Romania…

- USR susține inițiativa ministrului Mediului de a semna scrisoarea inițiata de Austria prin care se cere revizuirea strategiei forestiere propuse de Uniunea Europeana. Vicepremierul Dan Barna spune, la Digi FM, ca e nevoie de clarificari de la Bruxelles privind politica de impadurire. „Daca…

- In urma cu doua zile, publicația Bloomberg a intrat in posesia unui document care arata planurile Comisiei Europene pentru a lupta contra problemelor climatice. Forul de conducere al UE ar dori reducerea cu 65% a emisiilor produse de mașinile noi pana in 2030. Pana in 2035, Uniunea Europeana ar putea…

- Recomandarea a fost publicata oficial joi, conform ziarului german Frankfurter Allgemeine.Comisia permanenta de vaccinare (Stiko) din RKI, indica si unele cazuri specifice. Recomandarile se refera exclusiv la vaccinarea cu BioNTech-Pfizer, care poarta denumirea comerciala de Comirnaty. Potrivit raportului,…

- Artisti din 20 de tari – Argentina, Aruba – Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Rusia, Statele Unite ale Americii, Tarile de Jos si Ucraina vor prezenta productii muzicale in spatii de…

- Statele Unite au spionat responsabili politici din Europa, printre care cancelarul german Angela Merkel, din 2012 pana in 2014, cu ajutorul serviciilor daneze de informatii, a raportat duminica presa daneza si europeana, noteaza AFP. Postul danez de televiziune Danmarks Radio (DR) a indicat…