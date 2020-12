Agenția Europeană a Medicamentelor devansează discuțiile pentru autorizarea vaccinului anticovid Germania, Franța, Italia și alte cinci state europene vor coordona inceputul campaniilor lor de vaccinare impotriva Covid-19, au declarat miniștrii țarilor din domeniul sanatații, relateaza The Guardian. La presiunea guvernelor, Agenția Europeana a medicamentului a devansat discuțiile pentru autorizare. Țarile vor promova „coordonarea lansarii campaniilor de vaccinare” și vor impartași rapid informații cu privire la […] The post Agenția Europeana a Medicamentelor devanseaza discuțiile pentru autorizarea vaccinului anticovid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

