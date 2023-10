Agenţia de turism Vola.ro intră pe piaţa din Bulgaria prin lansarea brandului Vola.bg ”Cea mai mare agentie de turism online din Romania, Vola.ro, anunta intrarea pe piata din Bulgaria, unde functioneaza sub brandul Vola.bg. Lansarea in tara vecina reprezinta prima etapa din strategia de extindere la nivel international a companiei sub brandul Vola, compania fiind prezenta si in Polonia sub numele FRU.pl”, anunta compania. Vola.ro a fost fondata in 2007. „Dupa 16 ani de prezenta in Romania si Polonia, grupul de companii din care face parte si Vola.ro incepe planurile de expansiune si ajunge in Bulgaria. Desi tara vecina reprezinta o piata mult mai mica decat Romania, bulgarii au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

