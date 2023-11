Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna: aproape 1.000 de euro pentru un sejur la Poiana Brașov / Ce include ofertaDaca vreți sa petreceți Craciunul sau Revelionul in Poiana Brașov, inca mai puteți alege dintre ofertele pregatite de pensiuni sau hoteluri, informeaza Rador Radio Romania.La un hotel de patru stele din…

- Pasagerii Turkish Airlines au facut noapte alba pe aeroporturile din Istanbul. A fost o situație fara precedent: toate zborurile au fost anulate aseara, intre orele 19.00 si 22.00, din cauza unor probleme tehnice la sistemul informatic. Compania aeriana Turkish Airlines a anunțat ca anuleaza toate zborurile…

- Dan Air face luni inca o cursa pentru a aduce acasa romani care fug din calea razboiului din Israel.„Dan Air este astfel singura companie din Romania care mai opereaza zboruri in Tel Aviv, dupa ce compania Tarom a suspendat cursele catre aceasta destinație. Avionul va decola spre Tel Aviv, de la Brașov,…

- Compania romaneasca DAN AIR va efectua astazi inca o cursa pentru a aduce acasa 168 de romani care fug din calea razboiului din Israel. Aeronava va decola spre Tel Aviv, de la Brașov, in jurul orei 17:15 și va ateriza in țara, la București, pe Aeroportul Otopeni, in jurul orei 00:15. 168 de pasageri…

- Inca un roman cu dubla cetațenie a murit in Israel. Sunt detalii de ultima ora ce vin, vineri, de la MAE. Persoana cu dubla cetațenie, israeliano-romana, data disparuta joi de catre familia sa, a murit. Informația a fost confirmata, vineri, de autoritațile israeliene, potrivit Ministerul Afacerilor…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anunțat joi, 7 septembrie, ca inchide baza de operare de la Suceava, incepand cu 28 octombrie. Compania va opera in continuare zboruri pe cinci rute actuale de pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava, in vreme ce altele vor fi mutate la Iași.„Wizz Air a anuntat…

- ”Al doilea cel mai important operator aerian inregistrat in Romania continua sa isi consolideze cota de piata. Peste 210.000 de pasageri au calatorit cu HiSky in luna iulie. Acesta este cel mai mare volum inregistrat de companie intr-o singura luna, cu 50.000 de pasageri in plus fata de recordul raportat…