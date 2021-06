Potrivit informatiilor obtinute de News.ro, problemele companiei au aparut dupa decesul patronului agentiei de turism, Boris Mouzenidis, in luna martie a acestui an. “Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) s-a autosesizat in cazul suspendarii temporare a activitatii agentiei de turism organizatoare Mouzenidis Travel Greece, care, prin intreruperea prestarii serviciilor in perioada 18 iunie-31 iulie 2021, a pagubit 1.303 de romani care urmau sa isi petreaca vacanta in Grecia, cu o suma totala de aproximativ 450.000 euro”, a informat ministerul. In urma comunicarii oficiale…