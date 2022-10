Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) adecis, marti, inchiderea Agentiei de turism Bonjour International din Bucuresti, pentru sase luni, pentru nereguli repetate, printre care nerestituirea contravalorii pachetelor turistice contramandante, vanzarea altor pachete si anularea…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli in urma verificarii a 305 magazine sub sigla Mega Image. Pe langa amenzile totale de 5,5 milioane de lei, au fost oprite de la comercializare produse in valoare de 170.000 lei, 12 locatii au fost inchise pentru maximum…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au oprit temporar functionarea pietei volante amplasate pe platoul Academiei Militare din Capitala si depozitul acesteia. Produsele era comercializate in spațiu insalubru.

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor Municipiului București au facut o ampla acțiune de control la piața volanta amplasata pe platoul Academiei Militare din Capitala, in urma careia piața a fost inchisa temporar.

- Piata volanta amplasata pe platoul Academiei Militare din Bucuresti a fost inchisa de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care prezenta insectelor in vitrinele de prezentare a produselor alimentare, vanzarea carnii…

- Noua garnituri de tren au fost oprite de la functionare de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), la Bucuresti, printre nereguli aflandu-se scaune murdare, grupuri sanitare neigienizate, praf in instalatiile de aer conditionat. De asemenea, au fost date amenzi in valoare de 30.000…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 20.000 de lei unui restaurant din sectorul 5 al Capitalei, administrat de operatorul economic Selenium Expres Service SRL, in urma unor alerte provenite din mediul online.Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- In urma unor sesizari primite de Sectia Regionala de Politie Transporturi SRPT Constanta si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC , echipe de control mixte aflate sub coordoarea SRPT Constanta, din care au mai facut parte ANPC ndash; comisarii Comandamentului Litoral 2022, ANAF,…