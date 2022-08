Agenția de Stat pentru Protecția Moralității, desființată „din lipsă de eficiență”: Avea și patru angajați Agenția de Stat pentru Protecția Moralitații va fi lichidata. O decizie in acest sens a fost aprobata, astazi, in cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Potrivit proiectului de hotarare, Agenția nu se incadreaza in sistemul legislativ actual și nu deține instrumente legale pentru a-și realiza funcțiile și drepturile, intrucat acestea contravin unor acte normative superioare. O dovada in acest sens este și raportul de activitate al Agenției, care nu a atins niciun obiectiv din cele propuse. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis in cadrul ședinței de astazi, 10 august, dizolvarea Agenției de Stat pentru Protecția Moralitații. Ministerul Culturii va institui, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotariri, comisia de lichidare care va asigura derularea procesului de lichidare a Agenției de…

- Agenția de Stat pentru Protecția Moralitații va fi desființata. Un proiect de hotarire in acest sens figureaza pe agenda Cabinetului de miniștri. Actul urmeaza a fi examinat pe data de 10 august. Potrivit inițiativei, bunurile aflate in gestiunea Agenției și patrimoniul arhivistic al acesteia vor ajunge,…

- Agenția „Moldsilva” da asigurari ca va livra cantitatea necesara de lemn tuturor celor 24 de ocoluri silvice din Republica Moldova. Lemnul respectiv vindut ulterior celor care au depus cereri de procurare la primarii pina la 31 iulie. Șeful Direcției Fond Forestier din cadrul Agenției „Moldsilva”, Iulian…

- Cum in perioada urmatoare, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe campania de control pe teren pentru anul de cerere 2022, directorul general al Agenției, Adrian Pintea, a adus cateva precizari legat modul in care membrii din echipele de control pot evita conflictul de interese…

- In Republica Moldova avem lipsa de cadre competente si motivate ca sa faca fata unui proces rapid de intrare in negocieri privind integrarea europeana. De aceasta parere este Igor Botan expertul permanent al proiectului Agentiei de presa IPN „Dezvoltarea culturii politice in dezbateri publice.

- Loteria bonurilor fiscale, care consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii de premii in bani, persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania, detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul Romaniei, a fost desfiintata oficial,…

- Germania a donat Republicii Moldova o stație automata de monitorizare a aerului atmosferic de tip trafic, care va fi capabila sa inregistreze un nivel de poluare preponderent influențat de emisiile provenite de la traficul auto, cu software-ul, analizoarele de gaze și consumabilele incluse, a anunțat…

- O fetița de doi ani a murit dupa ce o creanga de copac a cazut peste caruciorul in care se afla, in Parcul Alunelul din Capitala. Primaria Chișinau a anunțat ca va deschide o ancheta interna pe acest caz. La ora 11.45, IP Buiucani a fost sesizat precum ca in parc, a cazut o creanga de copac. La fața…