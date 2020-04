Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Dodon, așa-zisul șef de stat, a elogiat, fara sa roșeasca, autoritațile Federației Ruse, care in aceste „timpuri grele" ajuta R. Moldova cu creditul oferit, „fara a pune condiționalitați".

- Ambasadorul rus la Chișinau, Oleg Vasnețov, i-a transmis ieri seara ministrului moldovean al Sanatații, Viorica Dumbraveanu, din partea autoritaților ruse, un lot umanitar compus din 10 mii de sisteme de testare pentru diagnosticarea noului tip de coronavirus, anunța portalul Kremlinului, sputnik.md

- Presedintele Igor Dodon a anutat miercuri, 11 martie, dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate, ca autoritatile statului examineaza posibilitatea ca pensionarii sa-si primeasca pensia la domiciliu.

- „Nu-mi imaginez ca Dodon sa mai ramâna președinte pentru înca un mandat... Trebuie sa facem tot posiblilul ca sa nu mai auzim în R.Moldova de președintele cu numele Dodon”, a declarat V. Voronin pentru Publika.md „Nu cred ca Dodon are acum tot așa…

- fața de anul precedent și se situeaza la minimul ultimului deceniu Cel mai recent studiu Coface Romania arata ca numarul companiilor insolvente in anul 2019 a fost de 6.384 firme, mai puțin cu 22% fața de nivelul inregistrat in anul anterior. Datele indica și o scadere graduala a companiilor insolvente…

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un raid aerian efectat, joi, de fortele aeriene rusesti si cele ale regimului lui Bashar al-Assad asupra unei localitati din provincia Idlib.Raidul aerian fiind efectuat in apropierea unei brutarii si a unei clinici medicale.

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…