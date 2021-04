Agenţia de rating Fitch – perspectivă negativã pentru România Ministerul Finantelor – Fitch a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei si a mentinut perspectiva negativa. ”Agentia de rating Fitch a publicat in data de 23 aprilie 2021 anuntul de reconfirmare a rating-ului aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si a perspectivei negative. Decizia de a reconfirma pozitia Romaniei in categoria tarilor cu risc scazut pentru investitii (investment grade) este sustinuta atat de nivelul moderat al datoriei publice, cat si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor si a indicatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

