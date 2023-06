Stiri pe aceeasi tema

- Un eventual esec al Ungariei in a adopta reformele necesare pentru deblocarea fondurilor alocate de UE in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta ar afecta credibilitatea tarii, a avertizat agentia de rating Fitch, adaugand ca o relansare a presiunilor pietei, ca urmare a pierderii accesului…

- UE adopta cel de-al 11-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei in legatura cu razboiul declanșat in Ucraina. Pachetul a intrat in vigoare vineri, iar Rusia a raspuns fața de masura prin extinderea listei cu responsabilii europeni care au interdictie de intrare pe teritoriul rus, relateaza agentiile…

- Ca atare, si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este autoritate de management incepand cu toamna anului trecut pentru Programul Regional, fostul Program Operational Regional. “Programul Regional este unul destul de eterogen, avem opt prioritati de finantare, care acopera domenii variate”, a…

- Antieuropenii, extremiștii, „suveraniștii” și neofasciștii de toi soiul se dau in vant dupa argumentul conform caruia Uniunea Europeana este o instituție greoaie și ineficienta din cauza mecanismului rigid, unanimist, prin care se adopta deciziile. Pe de alta parte, in aceste zile, cand statele din…

- Comisia Europeana si guvernul ungar condus de Viktor Orban au ajuns la un "acord tehnic" asupra reformei sistemului judiciar din Ungaria, pas care ar putea ajuta la deblocarea fondurilor europene pe care Bruxellesul le-a inghetat in decembrie 2022, relateaza agentia EFE.

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP, citata de Agerpres. La fel ca pentru adulti, aceasta poluare…

