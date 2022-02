Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Europeana a Agentiilor de Presa (EANA) a anuntat duminica "suspendarea imediata" a agentiei ruse TASS din randurile sale, urmare a "noii reglementari aplicate de guvernul rus care restrange puternic libertatea mass-media", potrivit Le Figaro.

- Agentia ruseasca de presa TASS a fost suspendata din Alianta Europeana a Agentiilor de Presa (EANA) in asteptarea unei decizii cu privire la excluderea acesteia, informeaza site-ul EANA, potrivit Agerpres."In circumstantele noii reglementari privind mass-media aplicate de guvernul rus (Roskomnadzor),…

- Un proiectil de artilerie ar fi cazut și ar fi explodat pe un camp din sudul Rusiei, aproape de granița cu regiunea ucraineana Donbas, relateaza presa rusa de stat. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Agenția de știri RIA citeaza o sursa polițieneasca din regiunea rusa Rostov, care a indicat ca autoritațile…

- Autoritatile separatiste sustinute de Rusia din estul Ucrainei au anuntat, vineri seara, ca o masina a explodat langa cladirea guvernului lor din centrul orasului Donetk, a informat agentia de presa TASS, preluata de Reuters. Agentia de presa Interfax din Rusia a relatat la randul ei ca nimeni nu a…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Mihai Chirica, primarul Iașiului, s-a autosuspendat din funcție pentru urmatoarele 60 de zile, dupa ce procurorii DNA au anunțat ca au instituit masura controlului judiciar asupra sa. Edilul a anunțat ca va contesta masura impusa de anchetatori. Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași a transmis…

- Fostul presedinte al CS Dinamo Marcel Popescu a murit la varsta de 72 de ani, a anuntat pe Facebook ofiterul de presa al FC Dinamo, Ionel Culina. “La finalul anului 1999, Marcel Popescu lasa liber postul de ofiter de presa al fotbalului dinamovist pentru a prelua functia de presedinte al CS Dinamo”,…

- O curte federala americana a restabilit obligativitatea de vaccinare pentru salariatii companiilor mari, dorita de administratia Biden pentru stavilirea epidemiei de COVID-19 si care fusese suspendata de o alta instanta luna trecuta, transmite AFP. Masura controversata prevede ca zeci de milioane de…