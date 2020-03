Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură suspendă primirea cererilor unice de plată Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) suspenda primirea cererilor unice de plata, incepand din 16 martie, pana in 6 aprilie, cu posibilitatea de prelungire, scrie News.ro. ”Apreciind cu maxima responsabilitate evolutia COVID-19, conducerea APIA, sustinuta de MADR, a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 06 aprilie 2020, iar in functie de evolutia virusului vom lua masurile care se impun. Mentionam faptul ca activitatea agentiei se va desfasura normal, evitand contactul cu publicul”, a transmis,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apreciind cu maxima responsabilitate evoluția COVID-19, conducerea APIA, susținuta de MADR a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 6 aprilie 2020.

- De luni, 16 martie, la toate sediile APIA din județ, nu se vor mai primi de la fermieri cererile pentru subvențiile din agricultura, procedura urmand a fi reluata dupa 6 aprilie 2020. Masura a fost impusa de contextul actual al infecțiilor cu virusul Covid – 19. „Menționam faptul ca activitatea agenției…

- In cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plata, au fost depuse pana acum 70.960 cereri, pentru o suprafata de 227.989 hectare, a anunțat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura...

- Fermierii romani au depus pana in prezent 70.960 de cereri unice de plata pentru o suprafata de 227.989 hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2020, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania a demarat in data de 2 martie, iar ultima zi de depunere va…

- Pana acum, in cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plata, au fost depuse 70.960 cereri, pentru o suprafata de 227.989 hectare, a anunțat, marți, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat.„Reamintim ca se depune o singura cerere unica de plata,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anul 2020, campanie denumita „APIA: din nou la drum alaturi de fermierii romani! Depune Cererea Unica de Plata in perioada 2 martie - 15 mai…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, se desfasoara sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” – pachet b) Plati in favoarea bunastarii pasarilor,…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca a reluat procesul de plata a cererilor de solicitare a sprijinului financiar din anul 2019, ramase fara acoperire financiara, din cauza epuizarii mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și