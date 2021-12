“Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin centrele judetene, aduce la cunostinta opiniei publice ca efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitatile de motorina utilizate in perioadele 1 iulie – 30 septembrie 2021 (trimestrul III/2021), in conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 si OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare”, anunta APIA. Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare care urmeaza a fi platita este de 191.953.640 lei pentru un numar de 17.260 beneficiari cu cantitatile…