Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat marti ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare de 5.062.305 lei. Citește…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat marti ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare de 5.062.305 lei, potrivit…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat luni ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. Suma se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, pana la data 31 ianuarie 2022 inclusiv, se depun cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, aferent serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV lea al anului 2021.Cererile se depun…

- Ajutor pentru creșterea animalelor: APIA primește cereri de plata pana in 31 ianuarie Ajutor pentru creșterea animalelor: APIA primește cereri de plata pana in 31 ianuarie Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, aferent serviciilor prestate in luna decembrie si in…

- APIA: Pana la 31 ianuarie, fermierii pot depune cereri de plata pentru ajutorul in sectorul creșterii animalelor. Acte necesare Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat miercuri ca, pana la data 31 ianuarie 2022 inclusiv, fermierii pot depune cererile de plata pentru ajutorul…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, aferent serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2021, se depun pana la 31 ianuarie, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), conform Agerpres. Conform…