”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, astfel: diferentele aferente serviciilor prestate pentru lunile noiembrie si decembrie 2020, pentru specia taurine in suma de 3.837.011,97 lei, pentru un numar de 63 solicitanti; cererile de plata aferente serviciilor prestate pentru lunile ianuarie – martie si trimestrul I 2021, in suma de 19.784.935,41 lei, pentru un numar de 143 solicitanti”, a informat APIA. Suma totala autorizata la plata este de 23.621.947,38 lei si se acorda…