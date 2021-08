Garda de Mediu: Controale pe litoralul Marii Negre.Turistii au facut sesizari privind deseurile (galerie foto)

Controale in zona litorala a Marii Negre, dintre care trei in Vama Veche, trei in zona statiunilor din zona Mangalia, trei in zona Tuzla, precum si patru controale in zona Navodari… [citeste mai departe]