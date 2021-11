Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a autorizat la plata ajutorul de minimis aferent programului de sustinere a productiei de plante aromatice pentru anul 2021, suma totala autorizata la plata fiind de 1.012.502 lei. Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Azi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 202, un numar de 39.623 fermieri, cu o suma totala de 160.995.060,92 euro. La APIA Centrul Judetean Maramures au fost autorizati in prima zi din cadrul Campaniei de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, incepand de astazi, 18 octombrie, Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021, anunta un comunicat al agentiei. APIA isi propune, in perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021…

- Economie APIA Teleorman a demarat plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aferenta trimestrului II octombrie 11, 2021 12:27 Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura, Centrul județean Teleorman, informeaza ca a demarat plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie și trimestrul al II-lea al anului 2021, in suma de 11.779.663,07…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat plata ajutorului de stat in valoare de 11,7 milioane de lei, in sectorul cresterii animalelor, pentru 91 de solicitanti, a anuntat joi, 26 august, institutia.Plata se face pe baza serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul…

- ” Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si trimestrul al II-lea al anului 2021, in suma de 11.779.663,07…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a anuntat joi ca plateste ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si trimestrul al II-lea al anului 2021, in suma de 11,77 milioane lei, pentru 91 de…