Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: 340.740 de fermieri au depus cereri de plată pentru anul 2023 ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 1 martie – 12 aprilie, in cadrul Campaniei de depunere a Cererilor de plata pentru anul 2023, au fost depuse un numar de 340.740 cereri pentru o suprafata de 1.327.040,67 ha. Reamintim fermierilor ca pana in data de 15 mai 2023 pot depune Cererea de Plata fara penalitati, prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil in aplicatie)”, arata APIA. Responsabilitatea privind legalitatea si valabilitatea documentelor apartine fermierului si/sau autoritatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

