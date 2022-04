Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a modificat prognoza de creștere economica pentru Romania, la 1,9% pentru acest an, de la estimarea din ianuarie de 4,3%, conform unui raport care analizeaza efectele razboiului din Ucraina asupra economiilor Europei de Est.

- Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.170 de persoane, dintre care 7.524 cetateni ucraineni (in creștere cu 4,6 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.305 cetateni ucraineni (in creștere cu 4,8 %),…

- Ursoaica Masha, care timp de aproape 20 de ani a trait intr-un circ din Ucraina, a ajuns, luni dimineata, in Romania si pana la sfarsitul zilei va fi primita la Sanctuarul Libearty de la Zarnesti, administrat de Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). Reprezentantii Asociatiei au anuntat ca au reusit…

- Patriarhia Romana anunța ca a luat act cu maxima ingrijorare, inca de la inceput, de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent.

- In ultimele 11 zile, in Romania au intrat in total 227.476 de refugiati ucraineni si au iesit 155.680, informeaza duminica, 6 martie, Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni,…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceperea razboiului declansat de Rusia a ajuns la 195.848, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au intrat 28.235 de cetateni ucraineni, informeaza sambata dimineata Politia de Frotiera, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…

- Ucraina poarta pe umeri de la inceputul razboiului și greutatea unei adevarate drame umanitare. Sute de mii de oameni fug disperați din calea razboiului, in Polonia, Republica Moldova sau Romania. Punctele de trecere sunt adevarate porți ale salvarii in aceaste momente.

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov. Aceștia nu s-au mai intors in țara lor din cauza razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina. Vizita lor a fost programata cu mult inainte de inceperea razboiului,…