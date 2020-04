Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings prognozeaza ca deficitul guvernamental al Romaniei se va agrava pana la 8% din PIB in 2020, ca urmare a unei asteptate scaderi a veniturilor in contextul pandemiei de COVID-19, urmand ca in 2021 sa se reduca la 4,2% din PIB pe fondul revenirii activitatii economice, informeaza un comunicat de presa al Fitch. In paralel, Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID - 19 asupra finantelor publice in perioada urmatoare, dar a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale…