Stiri pe aceeasi tema

- Directorii agentiei de aviatie a ONU vor vizita Corea de Nord saptamana viitoare pentru a discuta cererea Phenianului de a deschide noi rute aeriene catre Coreea de Sud, conform unui comunicat al organizatiei, scrie Reuters.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a transmis Consilierului de Stat al Chinei, Wang Yi, aflat in vizita in Corea de Nord, ca ramane fidel ideii de dezarmare nucleara, conform Ministerului de Externe din China, scrie Reuters potrivit News.ro . Wang Yi, se afla in vizita in Coreea de Nord dupa summitul…

- Coreea de Nord isi va alinia fusul orar celui al Coreei de Sud, cu treizeci de minute mai devreme, incepand de la 5 mai, in cadrul unui ”prim pas practic in vederea reconcilierii nationale si unitatii”, a anuntat luni presa publica din Nord, scrie Reuters. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat…

- Reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru politica privind Coreea de Nord, Joseph Yun, si-a anuntat intentia de a iesi la pensie din motive personale. Anuntul intervine intr-un moment in care au fost primite semnale din partea Phenianului ca ar fi dispus sa discute cu Washingtonul,…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…