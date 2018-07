Inculpatii, toti membri ai serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), sunt acuzati ca ''au conspirat in mod intentionat (...) pentru a obtine acces neautorizat in calculatoarele unor persoane sau entitati americane implicate in alegerile prezidentiale americane, a fura documente din aceste calculatoare si a organiza publicarea acestor documente pentru a se amesteca in alegeri'', indica actul de inculpare.



Anuntul Departamentului Justitiei intervine cu trei zile inaintea intalnirii pe care presedintele american Donald Trump o va avea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki,…