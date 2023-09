Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, zis Maru, dealerul lui Vlad Pascu, facea Tik-Tok-uri in timpul descinderilor, dar și in timp ce era in duba Poliției. Oamenii legii au fost sfidați de tanarul dealer de droguri. Clipurile au fost postate pe internet de susținatorii suspectului, care cer ca el sa fie eliberat. In filmulețe,…

- TikTok-uri de la descinderea Poliției și filmari din duba ofițerilor. Cu asta se ocupa Tudor Duma, zis Maru, dealerul lui Vlad Pascu, in timpul descinderilor. Clipurile au fost postate pe internet de susținatorii suspectului, care cer ca el sa fie eliberat. In filmulețe, el ii sfideaza pe polițiști…

- La scurt timp dupa ce Vlad Pascu a ieșit de la sediul DIICOT, a fost surprinsa și avocata lui, care este vedeta in mediul online. Sorina Ionela Stoica este cunoscuta pe langa activitatea și pentru videoclipurile cel puțin surprinzatoare pe care le distribuie pe TikTok.

- Polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate București și procurorii DIICOT au facut joi dimineața, 14 septembrie, 11 percheziții domiciliare „pentru investigarea unor infracțiuni de trafic ilicit de droguri, punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri, precum și infracțiuni…

- Catalin Predoiu, reacție in cazul accidentului de la 2 Mai:Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate…

- Agenti de la trei sectii de Politie au efectuat duminica o razie intr-un imobil dezafectat din Sectorul 2 al Capitalei, reusind sa prinda sapte persoane, printre care si minori, care vindeau droguri, scrie Agerpres.