Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, PNL Constanta a cerut prefectului sa constate incetarea mandatelor de consilieri locali pentru Romeo Rezeanu si Horia Caliminte, dupa ce i a exclus pentru a doua oara din partid.Potrivit liberalilor, celor doi le a incetat calitatea de membru PNL, dupa ce Comisia de Etica, Integritate…

- Maria Butina, o femeie rusa condamnata în Statele Unite dupa ce a fost gasita vinovata de faptul ca a încercat sa se infiltreze în mediile politice americane, a fost eliberata din închisoare vineri, a anuntat Administratia penitenciara federala americana, relateaza AFP.Tânara…

- Tanara rusoaica in varsta de 30 de ani a fost arestata in iulie 2018 si in aprilie anul acesta a primit o condamnare de 18 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a fost acuzata de ''complot'' in vederea ''promovarii intereselor Rusiei', scrie Agerpres'. Maria Butina este primul cetatean…

- Darius Valcov a plagiat un sfert din teza de doctorat in finante fara sa indice vreo sursa, a decis Comisia de Etica si Deontologie Profesionala de la Academia de Studii Economice (ASE) in urma unei sesizari primite la scurt timp dupa ce PressOne a dezvaluit ca teza de doctorat a lui Valcov este plagiata.…

- Kremlinul a avertizat ca administratia americana va fi obligata sa obtina consimtamantul Moscovei inainte de a publica transcriptul convorbirilor telefonice dintre Donald Trump si Vladimir Putin, potrivit...

- Comisia de specialitate a Senatului american a dat avizul lui Adrian Zuckerman pentru a deveni ambasador in Romania.Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la București, informeaza Realitatea. Acesta a fost propus de președintele…

- Klaus Iohannis a reacționat, dupa ce Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a catalogat respingerea propunerii Danei Girbovan ca ministrul al Justiției drept un „atac vadit” la adresa independenței și prestigiului justiției. Președintele considera ca opinia Secției pentru judecatori…

- O reactie eficienta a Moscovei la testul efectuat de SUA cu racheta conventionala de croaziera cu raza medie de actiune, care contravine prevederilor Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), ar fi instalarea unor sisteme de rachete in Venezuela, a declarat vineri Aleksandr Serin, vicepresedintele…