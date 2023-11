Un agent șef de poliție IPJ Bihor a fost prins in timp ce spargea o casa, alaturi de fratele sau. Pentru fapta comisa, acesta va fi nevoit sa stea in arest preventiv pentru 30 de zile. Jaful a avut loc la data de 24 octombrie, cand polițistul a cerut si primit, de la un martor, cheia de la garajul unui imobil din Oradea, in care locuieste prietenul martorului. In interiorul garajului se afla un seif cu bani. La spargere a luat parte și fratele polițistului, care a intrat in locuința și a furat bani și bunuri. Nu a durat mult, iar cei doi au fost prinși in flagrant, pe timp de noapte, dupa ce au…