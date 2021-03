Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orașul Rașnov, județul Brașov, a fost confundat de catre polițiștii locali cu fratele sau decedat in 2019. Astfel, pe numele barbatului decedat a fost scris un avertisment din cauza ca a ieșit pe strada, dupa ora 23.00, fara a avea declarație pe proprie raspundere asupra sa, așa cum cere…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane. Tanczos…

- Mai mulți sateni din comuna Poiana Mare din județul Dolj au dat foc la deșeuri pe un camp chiar in timp ce in zona se afla Tanczos Barna. Ministrul Mediului a dispus de urgența un control al Garzii Naționale de Mediu, iar prefectul județului Dolj a chemat polițiștii. „In urma cu cateva momente, chiar…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca programul Rabla ar putea suferi modificari anul acesta. Conform oficialului din Guvernul Cițu, ar dori ca acest program sa vina cu masuri alternative și sa dea posibilitatea de a cumpara și alte mijloace de transport, nepoluante, cum ar fi trotinetele…

- Un studiu recent al UNICEF arata ca Romania ocupa locul al doilea in Uniunea Europeana la numarul de adolescente care devin mame. Studiul realizat de UNICEF impreuna cu Asociația SAMAS in Romania arata ca aceste cazuri sunt inregistrate de la o generație de alta in aceleași familii. Fenomenul mamelor…

- Toate partiile din Sinaia vor fi inchise miercuri, din cauza riscului mare de avalanșe intre cota 1.400 și 2.000, au anunțat salvamontiștii din Sinaia, printr-o postare pe Facebook. „ATENTIONARE: Risc mare (grad IV) de avalansa intre Cota 1400 – 2000. Conform informarilor primite in aceasta seara, MAINE,…

- Autoritațile locale din Brașov și Alba Iulia au anunțat ca focurile de artificii din acest an vor fi transmise pe Youtube și Facebook din cauza pandemiei de COVID-19, intrucat locuitorii nu au voie sa iasa...

- Valoarea totala a proiectului de la Ghimbav-Brasov este de circa 120 milioane euro, finantarea fiind asigurata de la bugetul Consiliului Judetean si de la bugetul de stat. Aeroportul va fi dat in folosinta in septembrie 2021, potrivit Adevarul.ro. Industria transporturilor din tara noastra se pregateste…