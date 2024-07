In urma actelor de urmarire penala efectuate de ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Prahova, sub coordonarea unui procuror de caz, s-a dispus trimiterea in judecata a unui agent de poliție din cadrul Serviciului Rutier Prahova, acesta fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de „luare de mita” și „abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”. Potrivit unui comunicat de presa al DGA Prahova, „ la data de 25.11.2023, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu pe…