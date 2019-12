Agenda strategica comuna la nivel global pentru controlul rezistentei la antibiotice, tema principala a atelierului international de la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Colectiv a imbunatatit multe lucruri in activitatea autoritatilor cu privire la gestionarea dezastrelor, iar presiunea publica a avut un rol determinant, a declarat Alanna Simpson, senior expert in managementul dezastrelor din cadrul Bancii Mondiale, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter a fost inregistrat, duminica, in judetul Buzau, la ora 13.53. Seismul s-a produs la adancimea de 170 de kilometri, potrivit datelor transmise de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs in apropierea…

- Posibilitatea ca Ursula von der Leyen sa devina in acest an presedinte al Comisiei Europene depinde de capriciile politicii romanesti, comenteaza marti politico.eu, cu referire la evolutiile din Romania care afecteaza calendarul preluarii mandatului de viitorul executiv al Uniunii Europene potrivit…

- Opt din 10 directori executivi de la nivel global descriu mediul fiscal international drept incert iar majoritatea acestora (82%) arata ca s-au confruntat cu controverse in domeniul preturilor de transfer in ultimii 3 ani, potrivit unui studiu EY. "Schimbarile accelerate din mediul fiscal…

- La nivel european, data de 13 octombrie este celebrata ca "Zi Internationala a Educatiei in Penitenciare", eveniment care a fost marcat prin activitati specifice, in data de 14 octombrie 2019, in toate unitatile penitenciare din Romania si Republica Moldova, in coordonatele colaborarii bilaterale dintre…

- Valoarea serviciilor agricole a contribuit cu 1,4% la valoarea productiei ramurii agricole la nivel national, in anul 2018, informeaza marti Institutul National de Statistica (INS). Potrivit INS, indicele productiei ramurii agricole in 2018 fata de anul trecut a fost 107,2% pe total, 111,5% la productia…

- Astazi se implinesc 90 de ani de la nasterea lui Gheorghe Vitanidis, regizor si scenarist roman nascut in Mangalia, la 1 octombrie 1929. Nascut din parinti de etnie greaca, a absolvit Scoala greceasca din Constanta, apoi Institutul National de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, in 1953.…

- Un grup de 55 de suporteri din Anglia, Germania, Norvegia, Danemarca – oameni respectabili, pensionari, multi dintre ei reuniti de pasiunea pentru sportul cu balonul rotund- a poposit, saptamana trecuta, in periplul sau prin tara noastra, si la Busteni, Comarnic si Ploiesti! „Traseul” proiectului „Football…