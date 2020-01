Agenda secretă a lui Marcel Ciolacu Sorin Roșca Stanescu Conjunctura face ca succesul demersului PNL de asumare a raspunderii pentru schimbarea din mers a sistemului electoral, alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, sa depinda nu neaparat de poziția celorlalte partide parlamentare. Ci mai mult de agenda politica a unei persoane. Aceasta persoana este Marcel Ciolacu. El deține conducerea provizorie a The post Agenda secreta a lui Marcel Ciolacu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

