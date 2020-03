Agenda Inspectoratului General pentru Imigrări Au fost inregistrate 94 cereri de azil, iar pentru 23 de persoane au fost emise hotarari de respingere Politistii de imigrari, in ultima saptamana, au emis cetatenilor straini si europeni 1385 de documente privind sederea sau rezidenta pe teritoriul Romaniei, in diverse scopuri si au primit peste 1900 cereri de avize de angajare/detasare. In urma acțiunilor organizate de combatere a șederii ilegale și a muncii nedeclarate au fost depistați 71 de cetațeni straini in situații ilegale, fiind emise 35 decizii de returnare, 32 dintre aceștia au fost indepartați sub escorta. Politistii au aplicat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

