Stiri pe aceeasi tema

- Agenda evenimentelor propusa de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a ramas „in aer” dupa ce consilierii locali liberali au refuzat sa voteze, iar useriștii din Timiș, in frunte cu primarul Dominic Fritz, au reacționat imediat. „Zi trista pentru Timișoara, pentru cultura și tradițiile noastre.…

- Aflat la punctul 10 pe ordinea de zi a sedinței extraordinare a Consiliului Local Timișoara, de azi, proiectul de hotarare privind aprobarea Agendei manifestarilor culturale din anul 2022 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara a cazut la vot, dupa ce consilierii PNL de a vota. Dan Diaconu, fostul…

- Eveniment cu totul aparte la Casa de Cultura Viseu de Sus. Ansamblul de balet „Opera Vox”, Ansamblul de balet al Operei Maghiare din Cluj și elevi ai Liceului de Coregrafie și Arta Dramatica din Cluj-Napoca prezinta pe scena Casei de Cultura vineri, 20 mai, ora 19.30, un regal de grație, eleganța, pasiune,…

- Iubitorii teatrului din Reghin sunt invitați joi seara, ora 19, la Casa Municipala de Cultura „Eugen Nicoara", la reprezentația spectacolului "Adulter cu peripeții". Publicul va avea parte de o comedie romantica cu Dorina Roman și Silviu Dudescu, intr-un spectacol pus in scena de Elvira Rimbu care semneaza…

- Peste 300 de copii, dar și mulți parinți au fost sambata la amiaza pe esplanada din fața Casei de Cultura din centrul municipiului Suceava pentru a-i vedea pe polițiștii rutieri și de ordine publica, dar și pe "mascații" de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Au fost expuse și ...

- Confortul locuinței reprezinta un aspect care ne privește pe toți, mai ales in condițiile in care avem atata nevoie de relaxare. Pentru a-ți asigura confortul in locuința exista mai multe opțiuni de renovare, așa ca facem o trecere in revista a acestora, pentru ca tu sa alegi in mod inteligent.Izolarea…

- Administrația Fritz a mai bifat, miercuri, o premiera de la inceputul mandatului: ședința de indata a consiliului local convocata cu doar cateva ore inainte. Aleșii locali au fost invitați on-line sa voteze trei proiecte de hotarare. Primul proiect de hotarare a vizat inființarea Administrației pentru…

- Daca te apuci de curațenie, poți include in acest demers și un truc simplu cu hartie de copt. Invenția despre care vom povesti este de mare ajutor pentru gospodine nu numai prin faptul ca te ajuta sa nu se lipeasca mancarea sau dulciurile de tava. Hartia de copt iți vine in ajutor și atunci ești […]…