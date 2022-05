Stiri pe aceeasi tema

- Agenda evenimentelor propusa de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a ramas „in aer” dupa ce consilierii locali liberali au refuzat sa voteze, iar useriștii din Timiș, in frunte cu primarul Dominic Fritz, au reacționat imediat. „Zi trista pentru Timișoara, pentru cultura și tradițiile noastre.…

- 20 de proiecte sportive primesc finanțare in urma rezultatelor evaluarilor finale la apelul „Orașul in Mișcare”. 2.000.000 de lei din bugetul Municipiului Timișoara sunt alocați proiectelor sportive

- Subprefectul social-democrat Sorin Ionescu a reacționat destul de dur dupa ce primarul Dominic Fritz a urcat, duminica seara, pe scena salii Capitol in calitate de solist la spectacolul de Florii organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara. Fritz a interpretat o melodie din repertoriului regretatului…

- Liberalii timișeni vor sa arate administrației USR de la conducerea Timișoarei ca dispune de soluții pentru revigorarea activitații Colterm. Alin Nica vorbește despre apa termala extrasa la Dudeștii Noi, biogaz din macerarea deșeurilor biodegradabile sau de realizarea unei fabrici de hidrogen. Sunt…

- Consilierul local Dan Diaconu a facut o analiza interesanta a aspectelor abuzive, nelegale și discriminatorii ale noului sistem de parcare elaborat și introdus de noua administrație din Timișoara. Iata analiza fostului viceprimar: „???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????????????…

- Liberalii nu vad cu ochi buni situația in care se afla compania de termoficare a Timișoarei. In ultimii ani, Colterm a pierdut mii de clienți și va continua sa o faca deoarece din 1 mai, cand se sfarșește sezonul de furnizare a incalzirii centralizate, clienții nemulțumiți se pot debranșa legal. Consilierul…

- Președintele Consiliului Județean Bacau am convocat astazi in ședința Consiliul Director al ADIB, la care a participat și Consiliul de Administrație al SC CRAB SA, alaturi de directorii executivi ai societații. Punctul principal al discuțiilor a vizat punerea in siguranța a conductei de aducțiune Valea…

- Proiectul bugetului local al Timișoarei a trecut toate etapele legale și acum mai are de trecut un singur pas: votul Consiliului Local. In concluzie, marți va avea loc o noua ședința de plen extraordinara, probabil interesanta. Consiliul Local Timișoara se va intruni in ședința extraordinara, in data…