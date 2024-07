Stiri pe aceeasi tema

- Sase turisti vietnamezi, dintre care doi aveau si cetatenie americana, au fost gasiti morti intr-o camera dintr-un hotel de lux din centrul capitalei Thailandei, Bangkok. Cei șase turiști ar fi baut ceai cu cianura, a transmis miercuri poliția. Otrava ar fi fost pusa chiar de unul dintre decedați, care…

- Șase persoane cu cetațenie straina au fost gasite decedate intr-un hotel din capitala thailandeza Bangkok, a anunțat guvernul. Autoritațile au demarat o ancheta și cauta acum o a șaptea persoana, care ar putea sa aiba legatura cu incidentul, relateaza The Guardian.Cadavrele a trei barbați și trei femei,…

- Peste 140 de pasageri și membri ai echipajului zborului Singapore Airlines in care o persoana a murit in timpul unor turbulențe puternice, au ajuns, in cele din urma, miercuri, in Singapore. 20 dintre ei lupta pentru viața lor intr-un spital din Bangkok, scrie Reuters, conform stiripesurse.ro. Zborul…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Valcea, in urma cu puțin timp. O femeie s-a stins din viața dupa ce s-a rasturnat cu un motocultor. Alte doua persoane au fost implicate in acest incident, au fost grav ranite și transportate de urgența la spital. Poliția face cercetari.

- A murit din cauza turbulențelor! Un om a murit și cel puțin 30 au fost raniți intr-o cursa Londra – Singapore a companiei Singapore Airlines care a intalnit un front de turbulențe severe, cu o ora și 30 minute inainte de a ajunge la destinație. Dupa ce avionul a pierdut 1.800 de metri altitudine, piloții…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers pe un drum din judetul Arges, iar masina s-a rasturnat.Accidentul a avut loc in comuna Caldararu, unde un autoturism a lovit un stalp si apoi s-a rasturnat in afara soselei.Patru…