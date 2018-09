Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrari video cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro savurand suculente bucati de carne intr-un restaurant de lux din Istanbul au suscitat luni indignarea in Venezuela, grav afectata de criza economica si de penurii, informeaza marti AFP, scrie hotnews.ro.

- Aproximativ 2,3 milioane de venezueleni au fugit din tara ca urmare a crizei, a informat marti ONU, care a atras atentia asupra faptului ca populatia este afectata de lipsa alimentelor si a medicamentelor, transmite EFE. Cea mai mare parte din cei plecati din Venezuela s-au indreptat spre Columbia,…

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE. Maduro…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a cerut marti deschiderea unei anchete impartiale asupra exploziilor unor drone care s-au produs sambata la Caracas, incident despre care presedintele Nicolas Maduro spune ca a reprezentat un atentat la viata sa, relateaza AFP, preluata…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…