- Consilierii locali zalauani au aprobat in ședința ce a avut loc joi, 12 iulie, la sediul Primariei Zalau, un proiect de hotarare care prevede posibilitatea acordarii unui sprijin financiar familiilor cu o condiție materiala precara, persoanelor in varsta sau singure. Sprijinul se refera la sumele pe…

- Apel catre vasluieni SUFERINTA…Nevena Cercel, o tanara din Vaslui, mama a doi copii mici, de 5 ani si respectiv sase luni, a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer rectal, stadiul III. Cu ajutorul familiei si al prietenilor, aceasta a reusit sa mearga in Turcia, acolo unde primeste un tratament…

- Fostul vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea, a explicat ca, in anul 2015, Liviu Dragnea a fost cel care a venit la el și i-a cerut sprijinul, in cursa cu Valeriu Zgonea. Oprea a spus ca i-a acordat sprijinul lui Dragnea prin intermediul prietenilor pe care ii avea in PSD.”Ma cunosc…

- Fostul presedinte polonez si lider al sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, si-a exprimat luni sprijinul pentru persoanele cu dizabilitati care continua un sit-in inceput in urma cu 34 de zile in Parlament, cerand ajutor de la stat pentru 'o viata demna', relateaza AFP. 'M-ati…

- La meciul de fotbal FC Viitorul Poli Iasi, de diseara, de la Ovidiu, dar si la cele doua partide de maine, de la Constanta, Tomitanii CS Navodari rugby si SSC Farul FCSB II fotbal , va fi afisat un banner in sprijinul unei cauze medicale.Asociatia "SMA Sofia Tratament pentru copii si adultildquo; solicita…

- Pentru utilizarea eficienta a timpului de lucru fermierii sunt rugati sa se prezinte la data si ora la care sunt programati conform invitatiei primite. Pentru suprafete mai mari de 50 hectare de teren agricol, cererile se depun la centrele judetene APIA, iar suprafete mai mici sau egale cu…

- Senatori ai ALDE și PSD propun ca toți consilierii partidelor care dispar prin absorbție sa devina independenți, fiind „absurd și nedemocratic” sa obligi un consilier sa activeze intr-un partid sau altul. Dorel Caprar, deputat PSD „Este o masura buna, nu doar in privința dreptului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi ca Guvernul doreste mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, dar executivul nu are sprijinul tuturor factorilor implicati pentru o astfel de initiativa, transmite AFP, citata de Hotnews.ro.