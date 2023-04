Stiri pe aceeasi tema

- Fanii FCSB-ului au lasat prapad in urma lor, dupa victoria cu Sepsi, 2-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. In urma acestui meci, FCSB se afla pe locul 3 din play-off, cu 33 de puncte obținute. Ultrașii vicecampioanei Romaniei au rupt mai multe piese de mobilier din baile stadionului de la Sfantu…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Basarab Panduru a criticat doi jucatori ai FCSB-ului, dupa victoria de la Sfantu Gheorghe, 1-2. Pentru FCSB, au marcat Andrea Compagno și Florinel Coman, in timp ce unica reușita a celor de la Sepsi a fost, de fapt, autogolul lui Risto Radunovic. Basarab Panduru considera ca Sepsi a fost echipa mai…

- Echipa bucuresteana FCSB a invins pe Sepsi, in deplasare, scor 2-1, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Superligii.Meciul de la Sf Gheorghe s-a jucat in primele 20 de minute. Sepsi a deschis scorul in minutul 6, cand Radunovic a deviat in propria poarta sutul lui Stefanescu. Compagno a…

- Echipa bucuresteana FCSB a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia covasneana Sepsi OSK, intr-un meci din ultima etapa a sezonului regular al Superligii.Pe Arena Nationala, bucurestenii au deschis scorul in minutul 21. A fost o gafa a lui Mark Tamas, gafa de care a profitat Florinel…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin croatul Adnan Aganovic (27), dupa o eroare a lui Paul Antoche. Gazdele au avut si o bara, prin Alexandru Tudorie…

- Targoviștenii s-au deplasat la Sfantu Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, din cadul etapei 25. Chiar daca au inceput bine și au marcat de doua ori, prin Cooper ('20) și Akhmatov ('44), gazdele au revenit rapid și au inscris in ultimul minut al prelungirilor primei reprize, prin Rondon, dupa o ezitare a…

- Sepsi și-a facut bagajele pentru cantonament și a decolat in aceasta dimineața in Antalya. Formația covasneana va petrece 10 zile la Belek, unde va susține 3 jocuri de pregatire. Inainte de zbor, antrenorul Cristiano Bergodi a anunțat ca la formația din Sfantu-Gheorghe nu va sosi nimeni, iar clubul…