AFTERHILLS 2018, cifrele oficiale. Peste 100.000 de festivalieri au petrecut in inima Moldovei AFTERHILLS, cel mai mare festival in aer liber din regiunea Moldovei, a ajuns la final. Cea de-a doua editie a evenimentului, #dreamers2018, a reunit cu mult peste 100.000 de festivalieri din tara si din intreaga lume.



Cresterea s-a datorat in primul rand dublarii numarului de artisti de pe cele 10 scene, precum si varietatii genurilor muzicale abordate. Scena COMEDY, premiera absoluta in Romania si efortul de marketing extins de anul acesta au contribuit, de asemenea, la performanta din 2018.



La AFTERHILLS 2018 au venit festivalieri din intreaga lume, precum UK, Germania,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este mesajul cu care Florin Piersic Jr. iși invita prietenii la Freak-Show, in data de 8 iunie, ora 20:00. Realizat după un material scris de Florin Piersic jr, in regia și interpretarea sa, FREAK SHOW este un spectacol dinamic, gandit astfel incat să țină publicul cu sufletul la…

- Produsele si serviciile in Romania au preturi mai mari cu 15-20% decat ar trebui din cauza drumurilor proaste, care cresc costurile transportatorilor, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Ion Lixandru, director general Romtrailer si membru al Romanian Business Leaders (RBL), o comunitate a oamenilor…

- Compania italiana low-cost Ernest Airlines va opera in curand si in Romania. Cursele Ernest Airlines vor fi lansate pe 21 iunie, anunta Profit.ro. Compania va opera curse intre Bucuresti si orasele Genova si Verona, dar si de la Iasi la Cuneo si Verona. Compania Ernest…

- Angajatii CFR SA au colectat peste 500.000 de kilograme de deseuri menajere in cadrul campaniei “O cale ferata curata “, desfasurata anual pe intreaga retea feroviara, au anuntat reprezentantii CFR SA intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei, informeaza AGERPRES . “Angajatii Sucursalelor CF…

- Cateva mii de locatari din Bucuresti isi pot achita, incepand cu aceasta luna, costurile de intretinere direct de pe smartphone, prin portofelul digital mobilPay Wallet, dezvoltat de procesatorul de plati electronice NETOPIA mobilPay, a anuntat miercuri compania.In total, locatarii a peste…

- Tot ce trebuie sa stiti despre obtinerea masinii de inlocuire in urma unui accident Traficul aglomerat din Capitala, drumurile inadecvat intretinute sau neadaptarea vitezei la conditiile de trafic de catre alti soferi sunt doar cateva motive care va pot face victima unui accident auto. Chiar…

- Consiliul Judetean Vrancea si Centrul Cultural Vrancea va invita la vernisajul expoziției personale a artistului Liviu Nedelcu. Evenimentul va avea loc joi, la ora 17:00, la Galeriile de Arta din Focsani. Criticul de arta Magda Carneci, redactor sef Revista Arta, spune ca nici de data aceasta Liviu…

- Vești bune pentru cei care iși doresc sa concureze la „X Factor”: in premiera, Oradea face parte din cele zece opriri pe care le face show-ul de la A1 in țara. Preselectiile pentru sezonul cu numarul 8 vor incepe in data de 21 aprilie la București și vor continua pe 25 aprilie la Cluj, pe…