Stiri pe aceeasi tema

- În salile de gimnastica, la bazinul de înot, pe skateboard sau pe terenul de basket, moda este prezenta. Pentru ca se apropie începutul anului școlar, Iulius Mall Cluj te ajuta sa identifici look-ul care ți se potrivește, din catalogul fashion online „Be cool after school”.…

- Consilierii municipali ai Capitalei au adoptat pe 23 august indicatorii tehnico-economici pentru construirea a cinci after school in sectorul 5 si patru gradinite in sectorul 2. Durata estimata a executiilor este de 16 luni. Finantarea investitiilor, care totalizeaza 52,1 milioane lei, se va asigura…

- Vesti bune pentru localnicii din comuna gorjeana Balesti. Primul centru after school din localitate va functiona din toamna. Parintii care vor sa-si lase copiii la acest centru, dupa orele de curs, sunt asteptati la scoala din Ceauru pentru a depune...

- Consilierii municipali ai Capitalei au adoptat joi indicatorii tehnico-economici pentru construirea a cinci after school in sectorul 5 si patru gradinite in sectorul 2. Finantarea investitiilor, care...

- Consilierii municipali ai Capitalei au adoptat joi indicatorii tehnico-economici pentru construirea a cinci after school in sectorul 5 si patru gradinite in sectorul 2. Finantarea investitiilor, care totalizeaza 52,1 milioane lei, se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.…

- INITIATIVA…O biserica si un after school intr-un sat de tigani. Asta vrea sa construiasca un pastor din Negresti, care de ani de zile ajuta familiile sarmane cu mancare, haine si chiar locuinte. Este vorba despre pastorul Paul Marica, un om cu “barba alba, cu palarie de boier, cu statura potrivita,…

- Un centru after school va fi construit in comuna gorjeana Cilnic. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost deja emis. Cladirea va fi una moderna, cu paturi, spatii de studiu si recreere, precum si sala de mese. Centrul va dispune ch...

- Zeci de copii au anunțat participarea la Programul – pilot de tip „After school” pe care Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe il lanseaza luni, la sediul sau. Doar astazi se mai pot face inscrieri, au anunțat organizatorii. Programul, aflat la prima ediție, va avea durata de doua saptamani și va fi dedicat…