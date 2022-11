Afrojack face echipă cu James Arthur pentru Lose You

Afrojack face echipa cu James Arthur pentru “Lose You”. Afrojack și James Arthur sunt superstaruri internaționale, cu milioane de urmaritori pe platformele digitale (Afrojack: 7,4 milioane de ascultatori lunar pe Spotify, 4 milioane de urmaritori pe Instagram și 213.000 de urmaritori TikTok; James Arthur: 26,6 milioane de ascultatori lunar pe Spotify, 2,1 milioane de urmaritori pe Instagram și 1,5 milioane de urmaritori TikTok). Cei doi artiști s-au cunoscut in viața reala in timpul Amsterdam Dance Event, unde au avut o ședința foto, au inregistrat conținut social și au filmat videoclipul oficial.…