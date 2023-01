Stiri pe aceeasi tema

- A crescut numarul copiilor cu viroze respiratorii, iar conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Tulcea a deschis un centru de evaluare a micilor pacienti si face un nou apel catre medicii din Romania sa vina sa lucreze in unitatea tulceana. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Narcisa Suciu are o poveste de viața emoționanta și puțini știu despre drama prin care a trecut artista. Invitata la podcastul lui Catalin Maruța, ea și-a deschis sufletul și a vorbit despre pierderea parinților ei. Cand avea doar 17 ani, Narcisa Suciu a ramas fara mama sa. Cea care a adus-o pe lume…

- CENTRU de colectare cu aport voluntar a DEȘEURILOR la Darabani. Ministerul Mediului a alocat 4,5 milioane de lei Administrația publica locala de la Darabani a reușit semnarea unui contract cu Ministerul Mediului care va duce la inființarea unui centru de colectare cu aport voluntar a deșeurilor in cel…

- Apel umanitar: Un baiețel de 5 ani din Alba are șansa la o viața normala, daca urmeaza un tratament costisitor. Unde se poate dona Vlad Chețan, un copil de doar 5 ani, din Aiud are nevoie de ajutorul comunitații pentru a spera la o viața normala, in viitor. Tratamentul pe care Vlad trebuie sa il urmeze…

- A fost deschis primul centru de transplant hepatic pediatric din Romania la Spitalul de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, iar zece copii din toata tara se afla pe lista de asteptare. Donatorii sunt parintii copiilor, iar prelevarea segmentului de ficat de la adult va avea loc la Spitalul…

- A fost deschis primul centru de transplant hepatic pediatric din Romania la Spitalul de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, iar zece copii din toata tara se afla pe lista de asteptare. Donatorii sunt parintii copiilor, iar prelevarea segmentului de ficat de la adult va avea loc la Spitalul…

- Un centru RandD Ford (Otosan) in Craiova este urmatoarea mare miza pentru industria auto din Romania, dupa mutarile strategice din acest an, in care uzina a fost cumparata de turci, iar Nokian (anvelope) a anunțat o investiție uriașa in Oradea. Turcii de la Ford Otosan spun ca se gandesc la capabilitați…

- Fostul premier al Romaniei, Prof. univ. dr. Adrian Nastase, va fi prezent joi 20 octombrie 2022, ora 13:00, la sediul Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescu” Argeș, unde va avea loc vernisajul expozției Nicolae Titulescu – lider al diplomatiei romanesti si europene. Fundatia Europeana Titulescu in…