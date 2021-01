Bilantul ciclonului Eloise, care a devastat in special Mozambic, dar si tarile invecinate din Africa Sudica pe durata weekendului trecut, a crescut la 21 de victime si peste 270.000 de persoane sinistrate, a anuntat ONU intr-un raport publicat vineri, relateaza AFP. Dintre cele 21 de victime, 11 persoane au murit in Mozambic, patru in eSwatini, trei in Zimbabwe, doua in Africa de Sud si una in Madagascar, insula afectata cu o zi inainte ca furtuna Eloise sa atinga coastele continentului african, precizeaza intr-un comunicat Oficiul Natiunilor Unite pentru Coordonarea Chestiunilor Umanitare. Imensa…