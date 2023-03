Africa se rupe-n două Imaginile cu ruptura aparuta in Africa de Est, filmate din drona, au devenit virale in ultimele zile. Continentul african aproape ca se imparte in doua, rupturile fiind de adancime mare pe mii și mii de kilometri. Spacileiștii susțin insa ca procesul este lent și ar putea dura milioane de ani pana cand Africa de Est […] The post Africa se rupe-n doua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

